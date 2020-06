Graffiti op De Horizon

DOESBURG – Tussen maandag 8 juni 18.00 uur en dinsdag 9 juni 8.00 uur is de school Horizon Stad in Doesburg beklad met graffiti. “Er zijn tags aangebracht die het aanzicht niet waard zijn”, meldt de politie op Facebook. “Deze rommel zal verwijderd moeten worden, wat nogal in de papieren gaat lopen voor de school. Herken je de tags / tekst of heb je iets verdachts gezien? Laat het ons weten.”