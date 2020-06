Goede test voor coureur Victor Steeman

LATHUM – Victor Steeman uit Lathum en zijn maatje Jeroen Hilster hebben in de afgelopen weken weer trainingsmeters kunnen maken. De twee tests van Lentink Sports Racing op het TT Circuit Assen zijn goed verlopen. Verder kon het team afgelopen vrijdag ook de 2020-kleurstelling presenteren.

Na in mei al meerdere keren met de Supermoto te hebben getraind op de TT Junior Track in Assen, was woensdag 27 mei de eerste testdag voor Lentink Sports Racing op het TT Circuit Assen. Victor Steeman en Jeroen Hilster kwamen in actie op hun Ten Kate Racing Products getunede Yamaha R6 motoren tijdens een trainingsdag georganiseerd door de KNMV. Deze test stond voornamelijk in het teken van ritme opdoen en daarnaast aanvoelen hoe het nieuwe asfalt van het TT Circuit Assen zou zijn.

De test verliep naar wens en daar konden de coureurs met het team verder op bouwen tijdens de CRT trainingsdagen van 5 en 6 juni. De weersomstandigheden waren wisselvallig, waardoor de rijders in veel verschillende baancondities konden trainen. Voor Victor betekende dit zijn eerste 600cc ervaring in de regen. Al met al hebben de rijders veel geleerd en verliep de samenwerking binnen het kersverse team uitstekend.

Lentink Sports Racing kan dan ook spreken van goede eerste stap in de voorbereiding op het raceseizoen 2020. Wanneer de eerste wedstrijden gaan plaatsvinden is nog niet duidelijk, wel blijft het team in de komende periode testen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Victor Steeman: “Het was tijdens de eerste test wel even wennen met de Yamaha R6 op het nieuwe asfalt in Assen. We hebben veel dingen kunnen testen en ritme op kunnen doen, wat belangrijk is in deze fase. Tijdens de test van afgelopen weekend hebben we veel regen gehad, maar dat was niet zo slecht. Zo heb ik meters kunnen maken met de R6 op een natte baan. Ik had gelijk ook een goed gevoel in de regen, dus daar ben ik erg blij mee. In de droge sessies hebben we ook goed kunnen werken op onder andere lijnen en rempunten. Ik heb veel geleerd tijdens de tests!”

Teammanager Tristan Lentink: “Het waren positieve tests! Ik ben ook erg blij dat de sfeer in het team goed is. Victor en Jeroen werken keihard en de inzet is 200 procent. Afgelopen weekend kwamen we voor het eerst naar buiten in onze nieuwe kleurstelling. We hebben de tijd gebruikt om de motoren qua elektronica er voor 100 procent bij te zetten. Dit is gelukt. Uiteraard is het nieuwe asfalt van invloed op de setup en ook hier hebben we veel informatie over verzameld. Jeroen en Victor hebben lekker wat meters kunnen maken in zowel natte als droge baan condities. We kijken met een goed gevoel terug op de trainingsdagen en we kijken er naar uit om weer aan de bak te gaan!”

Foto: Henk Teerink

Foto: Jeroen Hilster (links) en Victor Steeman (rechts), de rijders van Lentink Sports Racing