Getuigen gezocht van poging tot inbraak in Industrielaan

DIEREN – De politie zoekt getuigen van poging tot inbraak bij een woning aan de Industrielaan in Dieren. Hiervoor werd dinsdagochtend 9 juni een oproep gedaan via BurgerNet. Het gaat om een poging tot inbraak op zondag 7 juni tussen 2.15 en 2.30 uur. Gezocht worden mensen die personen hebben gezien die zich vreemd gedroegen, verdachte voertuigen hebben gezien, misschien informatie van andere getuigen hebben gekregen of misschien camerabeelden of foto’s hebben die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek. Wie iets is opgevallen dat mogelijk met het onderzoek te maken heeft, kan contact opnemen met de politie, eventueel via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.