Gemeenteraad van Brummen vergadert

GEM. BRUMMEN – Donderdag 25 juni om 20.00 uur neemt de gemeenteraad van Brummen in een online vergadering een besluit over zes voorstellen. Ook wordt afscheid genomen van wethouder Eef van Ooijen en de stemprocedure voor de benoeming van wethouderskandidaat Cathy Sjerps gestart. De vergadering is te volgen via de stream op www.brummen.nl en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom.

Er worden besluiten genomen over het Rekenkamerrapport Dagbesteding, de Regiovisie Huiselijk geweld 2020-2023 en de Begroting Basismobiliteit. De Verordening Toekomstbestendig wonen staat in het teken van duurzaamheid. Het agendapunt Budgetaanvraag landschapsbiografie komt voort uit een burgerinitiatief en richt zich op bewustwording over het lokale landschap. Ook wordt een besluit genomen over de begroting van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. De agenda bevat verder ook een aantal andere vaste agendapunten, zoals de lijst met ingekomen en te verzenden stukken.

Wethouder Eef van Ooijen neemt afscheid als wethouder namens de PvdA. De procedure voor de invulling van de wethoudersfunctie wordt tijdens dezelfde vergadering gestart. Cathy Sjerps is hiervoor kandidaat. Omdat het wettelijk nog niet is toegestaan om digitaal te stemmen, krijgen alle raadsleden de mogelijkheid om na deze vergadering de stembrieven persoonlijk in te leveren op het gemeentehuis. Op maandagavond 29 juni wordt de uitslag van deze stemming vervolgens bekendgemaakt. Bij een positieve besluitvorming volgt op donderdag 2 juli een nieuwe raadsvergadering, waarbij de officiële beëdiging op de agenda staat voor de vervanging van Van Ooijen. Ook raadslid Erwin te Bokkel stopt en zijn vervanger wordt ook in deze vergadering beëdigd. Deze vergadering is bovendien de laatste van griffier Marja Nengerman, die met pensioen gaat. Zij wordt per 1 september opgevolgd door Diede Balduk.