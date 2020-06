Gemeenteraad buigt zich over perspectiefnota

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen vergadert donderdag 18 juni over de perspectiefnota. Hierin staan uitgangspunten voor de koers van de komende vier jaar.

Met de perspectiefnota geeft de gemeente richting aan de later dit jaar op te stellen programmabegroting. De nota van dit jaar bevat geen financiële voorstellen, maar stelt vooral de vraag: wat voor gemeente wil Brummen zijn? Op basis van de te kiezen koers kunnen de inhoudelijke discussie worden aangegaan en kunnen kaders worden voorgesteld. Gelet op de lastige financiële situatie waarin de gemeente verkeert, staat het gemeentebestuur aan de vooravond van het nemen van belangrijke en ook ingrijpende beslissingen. De perspectiefnota is te lezen op www.brummen.nl/perspectiefnota. Hier staan ook drie ingediende visies op de nota: een inhoudelijke reactie van de gezamenlijke wijkraden, een brief van Landal Coldenhove en een bijdrage van Stichting Sportkompas.

Deze avond staan ook de jaarverantwoording over 2019, de eerste bestuursrapportage over 2020, de meerjarenprognose grondexploitatie en de risico inventarisatie voor het bepalen van de weerstandsreserve op de agenda.

De raadsvergadering vindt vanwege het coronavirus online (digitaal) plaats. Het is te volgen via www.brummen.nl. Het openbare debat begint op donderdagavond 18 juni om 19.00 uur. Verwachting is dat voor 23.00 uur het debat is afgerond en de noodzakelijke besluiten zijn genomen.