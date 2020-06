Gemeente Rheden zoekt oplossingen voor benarde financiële situatie

GEM. RHEDEN – De financiële vooruitzichten van de gemeente Rheden voor de komende jaren blijven zorgwekkend. Het college vraagt daarom aan de gemeenteraad opnieuw na te denken over oplossingen.

Vorig jaar werden al flink wat bezuinigingen doorgevoerd. Deze lopen op van 4,5 miljoen in 2020 tot 6,7 miljoen in 2023. De zomerrapportage 2020, die inzicht geeft in de financiën van het lopende jaar, laat zien dat het verwachte tekort voor dit jaar groter uitpakt dan voorzien. Dit heeft onder meer te maken met de nog steeds oplopende kosten voor Wmo en Jeugdzorg, de nog onzekere financiële gevolgen van de coronacrisis en het feit dat het Rijk per 2022 minder geld uitkeert. De gemeente Rheden houdt rekening met een lagere algemene uitkering van jaarlijks 1 miljoen.

Dit alles levert de komende jaren een structureel tekort op 1,5 miljoen. Daarnaast wil het college graag de spaarpot weer wat aanvullen. Daarom vraagt het college de gemeenteraad na te denken over oplossingen die de komende vier jaar minimaal 3 miljoen euro per jaar op kunnen leveren. Hiermee komt er een meerjarig begrotingsoverschot waarmee de reserves weer kunnen worden aangevuld. Deze oplossingen kunnen zowel bezuinigingen zijn als het verhogen van de inkomsten van de gemeente.

Dorus Klomberg, wethouder Financiën realiseert zich dat de situatie veel vraagt van inwoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie: “Ik kan niet duidelijk genoeg blijven benadrukken dat onze financiële positie op de lange termijn ernstig zorgen baart; de nood is hoog! Daarom moeten we naast de eerder genomen bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren nog meer oplossingen zoeken om Rheden weer financieel gezond te maken.”

Het verzoek van het college om te zoeken naar oplossingen, wordt gedaan in de Kadernota 2021 – 2024. Dit document geeft de gemeenteraad inzicht in de financiële ontwikkelingen en geeft de financiële uitgangspunten en kaders die de basis vormen voor het opstellen van de begroting voor de komende jaren. De zomerraportage en Kadernota worden op dinsdag 30 juni tijdens de raadsvergadering behandeld.