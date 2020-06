Gemeente Rheden wil duurzamer inkopen

GEM. RHEDEN – Het college van de gemeente Rheden wil gaan inkopen met oog voor mens, milieu en (lokale) economie. Dat staat in het voorstel voor een nieuw inkoopbeleid, dat na de zomer door de gemeenteraad wordt besproken.

Iedere gemeente heeft als opdrachtgever en inkoper een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent voor de gemeente Rheden dat de effecten op mens, milieu en (lokale) economie worden meegenomen bij de inkoop. Hiermee kunnen maatschappelijke doelen immers gelijktijdig worden gerealiseerd. Daarom heeft Rheden deze onderwerpen expliciet in haar beleid opgenomen.

Voor gemeente Rheden betekent duurzaam inkopen en aanbesteden dat deze bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die mondiaal, landelijk en lokaal zijn geformuleerd. En het betekent ook dat circulariteit bij elk traject onderdeel is van de procedure. Rheden kijkt dan bijvoorbeeld niet alleen naar de aanschafprijs, maar juist ook naar de levensduurkosten. Daarnaast hoopt zij bedrijven te stimuleren en faciliteren om de overstap naar circulariteit te maken.

Tenslotte betekent duurzaam inkopen voor Rheden ook dat zij waar mogelijk meer lokaal wil inkopen en aan organisaties vraagt om een bijdrage te leveren om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden, waarbij iedereen naar vermogen meedoet.

Dorus Klomberg, wethouder Financiën, Inkoop en aanbesteding, Duurzaamheid: “Met dit vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid dragen wij niet alleen als gemeente, maar juist ook samen met ondernemers, bij aan de professionalisering en verbetering van onze diensten en producten. Door meer focus te leggen op duurzaamheid, circulariteit, lokaal en meedoen, dragen wij daarnaast ook nog eens met zijn allen bij aan diverse maatschappelijke doelen. Iets dat ik alleen maar heel erg kan toejuichen.”

De huidige beleidsnota Inkoop en Aanbesteding Rheden is in 2013 vastgesteld en daarmee verouderd. Daarnaast is de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding gewijzigd. Om ook aan haar eigen maatschappelijke doelstellingen te voldoen heeft de gemeente Rheden daarom besloten deze landelijke wijzigingen niet in het bestaande beleid door te voeren, maar een geheel vernieuwde beleidsnota vast te stellen. Hierin is de samenwerking gezocht met De Connectie en de gemeenten Arnhem en Renkum. Daar waar mogelijk is het beleid van al deze partijen gelijk.