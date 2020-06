Fotoplaatjes ruilen in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het lag in de bedoeling van Plus Imanse in Klarenbeek om een ruilbeurs op te zetten voor fotoplaatjes van het nieuwe historische boek dat onlangs is verschenen.De foto’s in het boek moeten worden ingevuld met 216 plaatjes. Velen hebben de collectie en dus het boek nog niet compleet. Er worden echter geen boeken en plaatjes meer verstrekt. Door de coronaperikelen kon de geplande ruilbeurs niet doorgaan, waardoor vele Klarenbekers nog met dubbele plaatjes zitten en vaak ook nog ontbrekende plekken hebben in het boek. Alie Vriezekolk aan de Larixweg 18 in Klarenbeek hoorde van dit probleem en bood aan om op te treden als contactadres. Degenen die nog fotoplaatjes zoeken of personen die nog dubbele plaatjes over hebben, kunnen met haar in contact treden via tel. 055 – 3012187 of j.vriezekolk9@upcmail.nl.