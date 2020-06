FormulierenHulp zonder afspraak

DIEREN / VELP / RHEDEN – Inwoners van de gemeente Rheden zijn weer welkom bij de FormulierenHulp van Humanitas. Alle locaties zijn weer geopend en vrij toegankelijk

FormulierenHulp is bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun administratie en geldzaken. Vrijwilligers helpen hen met lastige brieven en moeilijke formulieren. Ze kunnen korte hulp bieden bij bijvoorbeeld een aanvraag of wijziging van een uitkering, een telefoongesprek of een aanvraag voor een kwijtschelding.

Inwoners zijn op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur welkom in het Duynhuis in Dieren. Op woensdag is er van 13.30 tot 15.30 uur FormulierenHulp in De Poort in Velp. Donderdag van 9.30 tot 11.30 uur kan men terecht in het Dorpshuis in Rheden. Een afspraak is niet nodig.

FormulierenHulp, tel. 06-51889255