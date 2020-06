Foi, foi: Weinig veranderd

Dit keer wat anders. D’r is noe heel veul te doen oaver ut racisme. Un raar woord woar ze vrogger nog nooit van hadden eheurd. Ut was d’r wel. Loat wie eerlijk wèèn. D’r was vrogger ok al heel wat discriminatie: achterstelling van rieke noa arm en van veurname luu noa ‘gewone’ mensen. Ik had laats un goed gesprek met un older persoon oaver dit onderwarp.

Ut was töt veur zestig, zeuventig joar elejen zeker gien rozegeur en moaneschien. Wule hadden ut oaver de jonge deerntjes die vake vanaf hun veertiende joar al veur dag en nacht in betrekking mossen bie un veurname of rieke familie. Hard warken van de vrogge margen töt de late oavond. Gewoon pure uutbuiting. Ze nuumen ut niet zo, maar eigenlijk waren ut slaafjes. Ze hadden toch niks in te brengen. In sommige betrekkingen hadden ze ut goed, maar vake ok niet. Nauwelijks genog te eten, en zeker niet bie ut gezin an toafel. Meestal opèten in de keuken. En dat veur un paar cent. Maar ja, de olders was ut niet kwoalijk te nemmen. Met die grote gezinnen, tien of twaalf kinderen, was heel gewoon. D’r mos extra geld binnen kommen en un mond minder an toafel.

Ok bie de grote boeren (veural op de klei) was ut veur die jonge knechtjes (14 – 15 joar) ok niet best. Vrog d’r uut veur ut melken. De hele dag deursabbelen. En dit veur un joarloon van enkele tientjes. Ut èten was vake niet best. Schroa. En zeker niet krachtvoer. De jongens hadden niks in te brengen. De boer was oppermachtig. As d’r maar un goeie boerin was dan ging ut nog wel, maar ik heuren van iemand dat die vake ook minder aardige (loat ik niet un rotwoord gebruuken) luu waren.

Standsverschil was d’r vrogger veul meer dan noe. Hoge luu keken op ut gewone volk neer. Eigenlijk ok un soort van discriminatie. Oaveral kwam dat veur. In bedrijven en zelfs in de karken. De luu met ut meeste geld hadden de beste plaatsen. Ze zaten veuran. Grote boeren en zakenluu konden de mooiste plaatsen bezetten (pachten). De gewone man mos maar genoegen hebben met un paar plaatsen argens tegen de mure an. Later heb ze dat wel in ezeen dat dat niet eerlijk was. Iedereen kwam hier toch veur de karkdienst.

In de darpen was vake ok un strijd tussen de geloven. Frits oet Borculo schrif hier in de Moespot un duudelijk veurval oaver. In dat darp waren karken van verschillende geleuven. Bie un boerderie waren vier bouwvakkers an ut wark. Tegen koffietied kwam de boerinne (van un fiene familie) met dampende koffie noa buuten. ‘Mooi’, zeien de mannen. Maar de boerinne zei: “Ut is tien uur en ule zult wel zin hebben an koffie, maar ik heb feitelijk niet veur allemoale koffie ezet, dus eh… allene veur de onze. De anderen heb misschien wel koffie in de thermosflesse!”. Zo ging dat vrogger. Toch ok puur discriminatie of niet dan?

Treur niet um ut verleden, maak ut heden bèter.