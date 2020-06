Foi, foi: Boer en jager

De PTT-postbodes waren vrogger (meestal) gezellige luu. Ze kenden iedereen en hadden gevuul veur humor. Actieve luu die de gang d’r in hadden. Dat mos ok wel, want anders kwamen ze niet rond met de post. Meestal was ut flink anpoten om alles op tied rond te kriegen. Ze mossen deur weer en wind hen en vake met un beste pruttel op de fietse. Al verscheiden joaren doet de postbodes de buutenwijken noe met met un wagentje. Rap van ut ene noa ut andere adres.

In een van de darpen bie de Iessel had Garrit zien warkcontreien. Hee was altied in veur un geintjen of un rake opmarking. Iederene in ut darp kennen Garrit en verwachten dat ok altied wat van um. As d’r iemand buuten in de tuin of op ut arf bezig was en hee doar de post mos bezörgen kwam d’r altied wel un kwinkslag van zien kante.

Op un keer mos hee ok post bezorgen bie boer Willem die veul van de jach hield. In ut jachtseizoen trok de man d’r vake op uut um un wild varken, reetje, haze, kniene of fazante te schieten. Hee vond at bar mooi. De jach was zien lust en lèven. Hee stond bekend as un goed schutter die (bienoa) altied raak schoat.

Op un dag was d’r bie boer Willem un koe ziek. Ut ging niet best met Bertha 22, dat kon de boer zo zien. Hee had al heel veul joaren vee en wist aardig wat af van veeziekten. Hee had al wat van zien eigen middeltjes geprobeerd, maar ut wol niet helpen. Toen mos de veearts d’r bie ehaald wörden. Die onderzoch ut beest. De veearts had wel un vermoeden wat ut dier mankeren en schreef un recept uut.

Helaas ut hielp d’r wel ene maar niet de koe; op un margen lag Bertha 22 dood in de stal. Grote pech veur de boer, want de koe gaf in zien goeie dagen un beste slomp melk. Un grote klus kwam noe an um ut dooie dier noa buuten te kriegen. De buurman mos d’r ok nog an te passe kommen want alleen lukken ut niet. De dooie koe wörden noa buuten eslep en op ut arf eleg. Toen noa de luu van de krengendienst ebeld die zo’n kadaver mossen ophalen. De volgende dag zollen ze kommen.

Juust noe had postbode Gerrit weer wat post veur de boer. Die was toevallig achter de boerderië an ut wark en ok noe had de postbode weer zien woordjen kloar. Met un stalen gezichte zei hee tegen de boer: “Ie goat veul jagen op knienen, hazen en ander wild. Wördt ut noe niet is tied da’j ok un jachtdiploma goat halen? Want um noe oe eigen koe dood te schieten dat is toch wel ut toppunt!” En weg was de postbode en keek in de varte nog un keer lachend umme. De boer lachen d’r un bitjen umme, zulke opmarkingen kon hee van um verwachen. Willem kon wel tegen un geintje en zien tied kwam ok nog wel, maar ja um noe oaver de grote pech van zo’n dooie beste koe zo’n opmarking te maken, eigenlijk ging um dat te varre. Ja, want ule weet ut: a’j de boer an de knippe komp…

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Met un lach geef ie geluk deur an un ander