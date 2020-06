Fietsen langs bijzondere bomen

HOENDERLOO – Park de Hoge Veluwe hervat (een deel van) haar activiteiten per 1 juli. Zo staat elke woensdag tot en met 26 augustus een fietstocht langs bijzondere bomen op het programma. Deelnemers passeren schijnbaar gewone bomen die een bijzonder verhaal blijken te vertellen. Een gids kan vertellen over een magische cirkel van eeuwenoude eiken, een hele boom als hamersteel en de overeenkomsten tussen wilde zwijnen en het eerste houten vliegtuig. De fietstocht start elke woensdag om 18.30 uur vanaf de ingang Hoenderloo van het Park. Deelname kost 4 euro, exclusief entree tot het Park. Reserveren is noodzakelijk en kan via reserveringen@hogeveluwe.nl.