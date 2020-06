Felle brand maakt huis onbewoonbaar

DIEREN – Een woning aan de Mr. Cort van der Lindenstraat is is maandagavond 29 juni onbewoonbaar geraakt door een felle brand. De brandweer werd rond 19.35 uur ingeschakeld. De brand werd al snel opgeschaald naar middelbrand. De benedenverdieping bleek in brand te staan en de brand sloeg aan de achterkant naar buiten. De schade aan het pand is groot. Vanwege de brand waren de naastgelegen woning korte tijd ontruimd.

De bewoner was op moment van uitbreken niet thuis. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink