Extra tuinconcert Lies Joosten bij Jansen & de Feijter

VELP – Jansen & de Feijter organiseert een aantal miniconcerten in de tuin van de boekhandel. Het eerste concert op 24 juni is al volledig uitverkocht. Vanwege de grote belangstelling is er een extra concert ingelast op woensdag 1 juli met de harpiste Lies Joosten.

Lies Joosten bespeelt een Keltische harp en haar muziek kenmerkt zich door een warm klankenpalet, met Keltische, Latijns Amerikaanse en klassieke invloeden. Ze voert haar publiek mee in een repertoire waar eigen composities, improvisatie en Keltische thema’s langs zullen komen. Tijdens het concert zal zij een korte toelichting geven op de stukken en haar instrument.

Lies Joosten speelt doorgaans in ziekenhuizen op de Intensive Care, in verzorgingshuizen en verzorgt huiskamer- en tuinconcerten. Ook is ze actief in het begeleiden van yogalessen en het omlijsten van kunstexposities en evenementen. Van vrolijke noot tot gevoelige snaar, de harp is een veelzijdig instrument met een magische klank.

Het concert is op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. De kosten bedragen 20 euro, inclusief hapje en drankje. Er is geen pauze en geen nazit en er moet van te voren worden gereserveerd via info@eenpassievoorboeken.nl. Er is plaats voor maximaal 30 personen en bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.

Op woensdag 8 juli spelen de Syrische klarinettist Khaled Kassem en het klarinet-piano echtpaar Angela en Mark Kreeftmeijer een aantal pareltjes uit de klarinetliteratuur en op woensdag 15 juli is het podium voor Marianne Ratajski (piano) en Walter Jansen (voordracht).