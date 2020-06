Extern onderzoek naar financiën sociaal domein Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen schakelt hulp in om grip te krijgen op de financiën in het sociale domein. Experts van VNG en en onderzoeksbureau Berenschot moeten met aanbevelingen komen voor zowel de korte als lange termijn.

De gemeente Brummen heeft, net al vele andere gemeenten in het land, moeite om de kosten en uitgaven van het sociale domein te kunnen bekostigen. De inkomsten vanuit het Rijk dalen, de zorg aan inwoners neemt alleen maar toe. De druk op de begroting neemt elk jaar toe en er zal structureel iets moeten veranderen om de administratieve kant van het sociale domein op orde te krijgen.

Onderzoeken

De landelijke overkoepelende organisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met verschillende experts in twintig gemeenten in het land gedetailleerd onderzoek gedaan en concrete handvatten geboden voor verbeteringen. De VNG gaat samen met experts ook een onderzoek doen in Brummen. Zij komen daarbij vooral met aanbevelingen die op korte termijn toepasbaar zijn.

Daarnaast heeft het college ook besloten om onderzoeksbureau Berenschot in te schakelen om te komen met concrete aanbevelingen die juist gaan over het langetermijnbeleid en de inrichting en uitvoering in het sociale domein. Onder andere het beleid van de gemeente Brummen, de financiële administratie en werkprocessen en de werkwijze van Team voor Elkaar en WerkFit Brummen komen daarbij in beeld.

“Een kritische blik is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we ook inhoudelijk, financieel en administratief de komende jaren de juiste dingen gaan doen,” laat wethouder Eef van Ooijen namens het college weten. “Ook zal het onderzoeksbureau Berenschot aanbevelingen gaan doen over hoe binnen de wetgeving en jurisprudentie minder uitgaven en kosten mogelijk zijn bij het verlenen van zorg en ondersteuning. Dat is in het belang van iedereen die aangewezen is op zorg en ondersteuning.”

Monitor

Daarnaast zijn er ook concrete stappen gezet om te komen tot een zogenoemde ‘monitor sociaal domein’. Een dergelijk monitor bevat alle relevante informatie en draagt er aan bij dat het gemeentebestuur en de leidinggevenden de juiste keuzes kunnen maken. “Er is al heel veel informatie verzameld. Informatie die nu als een eerste monitor-concept beschikbaar is gesteld aan de raad. Maar deze informatie is nog niet volledig. Ook moeten we nog werken aan een betere uitleg en duiding van deze cijfers,” aldus Van Ooijen.

Vooral onderzoeksbureau Berenschot is gevraagd om hier concrete verbetervoorstellen voor aan te dragen. “Aan de hand hiervan kunnen we dus na de zomer een goed inhoudelijk gesprek voeren met de gemeenteraad, zodat we met elkaar op een goede manier keuzes kunnen maken.”

Van Ooijen voelt zich gesterkt door diverse onderzoeken waaruit blijkt dat inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning en te maken hebben met de dienstverlening van bijvoorbeeld Team voor Elkaar, hier doorgaans tevreden over zijn. “De tevredenheid in het laatste Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is zelfs op vrijwel alle vlakken gestegen”, benadrukt Van Ooijen. Toch blijft het voor het gemeentebestuur een uitdaging om een goede dienstverlening te blijven bieden, maar daarnaast ook in de komende jaren te groeien naar een situatie waarin de gemeente op dit terrein ‘in control’ is.