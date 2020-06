Expositie Doesburg in de Tweede Wereldoorlog weer te zien in Streekmuseum De Roode Tooren

DOESBURG – Streekmuseum De Roode Tooren in Doesburg is weer open. Bezoekers kunnen, rekening houdend met nieuwe richtlijnen, de nieuwe expositie Doesburg in de Tweede Wereldoorlog bezoeken.

Een museumbezoek gaat er de komende tijd wel iets anders uitzien. Op basis van het netto vloeroppervlak is een maximum aantal bezoekers bepaald. Het museum heeft dit zelfs nog iets naar beneden bijgesteld om elk risico te vermijden. Als het maximum aantal bezoekers binnen is, worden nieuwe gasten verzocht buiten te wachten of op een later tijdstip terug te komen. Vooraf een bezoek reserveren kan via e-mail of telefoon. Ook per ruimte geldt een maximum aantal bezoekers, men wordt verzocht hier op elkaar te wachten. Een deel van de bovenverdieping is tijdelijk nog open voor publiek. Ook het toilet is nog niet toegankelijk. Er wordt veel aandacht geschonken aan de schoonmaak.

De expositie die te zien is in De Roode Tooren is getiteld Doesburg in de Tweede Wereldoorlog. In het kader van 75 jaar Bevrijding zijn er, ook in Doesburg, vele evenementen niet doorgegaan. Om recht te doen aan de inzet van de mensen die in 1945 Nederland hebben bevrijd, heeft het streekmuseum besloten de tentoonstelling door te laten lopen tot 5 mei 2021. “Het zou jammer zijn dat met name de (school)jeugd en de inwoners onvoldoende gelegenheid zouden hebben kennis te nemen van het Doesburgse WOII-verhaal”, menen de medewerkers van het museum.

Aan de hand van een aantal thema’s wordt ingegaan op wat de Duitse bezetting voor de stad en zijn inwoners heeft betekend. Denk aan onder andere mobilisatie, bezetting, voedselvoorziening, verzet en verraad, tewerkstelling in Duitsland, Joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door de Canadezen op 16 april 1945. Met name de laatste twee weken voor de bevrijding hebben veel impact gehad op de bevolking en de stad. Vele dagen werden doorgebracht in de kelders van de historische binnenstad. Vele foto’s tonen de gehavende stad.

Bezoekers de documentaire Het drama van Doesburg bekijken. Deze film is gemaakt door Henk IJbema en Maarten Lindner en gaat over de dramatische gebeurtenissen op 20 april 1944 in de Koepoortstraat. Net voor de aftocht van de Duitse bezetter werden op 15 april 1945 de watertoren, de stadswindmolen en de toren van de Grote of Martinikerk opgeblazen. De watertoren en windmolen zijn niet meer herbouwd. De Martinitoren werd met steun van alle inwoners geheel gerestaureerd en opgebouwd en werd een symbool van de grote saamhorigheid in de jaren na de oorlog.

Streekmuseum De Roode Tooren is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Het museum is gevestigd aan de Roggestraat 9-11-13.

Foto: De bevrijding van Doesburg op 16 april 1945