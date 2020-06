Expositie Comodi Art bij Gallery Aaldering

BRUMMEN – Marja Poldermans uit Brummen exposeert de komende twee maanden haar kunstfoto’s bij Gallery Aaldering. De abstracte kleurrijke werken van Marja contrasteren prachtig met de klassieke automobielen in de Brummense galerie.

Marja Poldermans is werkzaam als fotograaf en vormgever en maakt daarnaast onder de naam Comodi Art kleurrijke abstracte foto’s voor aan de wand. Zij gebruikt haar beelden ook toegepast, bijvoorbeeld op wenskaarten.

“De beleving van kunst is een belangrijke toegevoegde waarde voor ons brein. Kijken naar kunst stimuleert het deel van de hersenen waar nieuwe ideeën tot stand komen”, aldus Marja. “Mijn ‘schilderijen’ maak ik vanuit intuïtie. Ik geef de kijker de vrijheid er zelf een interpretatie aan te geven. Mooi is subjectief. Wat maakt dat u een foto aan de muur zou willen hangen? Dat is de beleving die mensen voelen bij beeld: herinnering, herkenning, verwachting, ontroering. Elke emotie kan gekoppeld worden aan beeld.”

Marja toonde haar werk onder andere tijdens het Pinksterfestival in Brummen. Veel bezoekers dachten naar schilderijen te kijken en reageerden verbaasd wanneer bleek dat het om foto’s ging. Door de digitale bewerking ontstaan unieke beelden.

De expositie is te zien tot en met 2 augustus. Gallery Aaldering is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. De showroom is ruim genoeg om 1,5 meter afstand te houden en de coffeecorner is geopend.