Eerste boekenmarkt van het BMK

BRUMMEN – Onder een stralende zon en de bezielende leiding van Joop Mulderij, erelid van het Brummens Mannenkoor, vond zaterdag 20 juni voor de eerste keer dit jaar weer een boekenmarkt plaats op het Marktplein in Brummen. Omdat vanwege de coronacrises de drie eerder geplande grotere boekenmarkten geen doorgang konden vinden, is door de gemeente Brummen eenmalig vergunning verleend om op maximaal tien zaterdagen op de Brummense zaterdagmarkt een paar kramen te mogen plaatsen, die voldoende uit elkaar staan om aan de coronaregels te voldoen. Nu ook het gezamenlijk zingen van de koorleden al lange tijd niet meer mogelijk is, is de boekenverkoop tevens voor de leden, dirigent en pianist een mooie gelegenheid om elkaar weer te treffen.

De boekenmarkten zijn elke zaterdag op het Marktplein te Brummen tot en met zaterdag 22 augustus.