Eerbeekse Boys zoekt historisch materiaal

EERBEEK – Eerbeekse Boys is op dit moment druk bezig om haar kantine op te knappen. Onderdeel van deze opknapbeurt is het creëren van een grote fotowand van 9 meter lang en 2 meter hoog over de historie van de Eerbeekse voetbalvereniging. Hiervoor is Eerbeekse Boys op zoek naar historisch materiaal. Denk aan foto’s, boeken, programmaboekjes, krantenartikelen, clubbladen, vaandels, krantjes, vaantjes, oude shirts, historische voetbalschoenen, bekers, medailles, video/film en ga zo maar door.

Eerbeekse Boys wil graag in contact komen met mensen die historisch materiaal over Eerbeekse Boys bezitten. De voetbalclub kan dan het materiaal dupliceren door het in te scannen of te fotograferen. Mensen die iets beschikbaar willen stellen, kunnen contact opnemen met Erik Hafkamp via communicatie@eerbeekseboys.nl. De wand wordt op 5 september onthuld tijdens de heropening van de verbouwde kantine.