Een Stief Kwartiertje: Stellingen

In onze samenleving weerklinkt veelvuldig de stelling dat het beruchte virus de wereld zal veranderen en nog wel ten goede. De wijze waarop we met de aarde en haar bodemschatten omgaan voert ons op termijn naar de ondergang en dus moet alles anders leert corona ons. Wellicht wordt berucht eerdaags beroemd en krijgt het als eerbetoon een omstreden standbeeld.

Uiteraard staat daar de even vaak verkondigde stelling tegenover dat de mensheid niets leert van haar geschiedenis en als de versoepeling van ons geketende leven snel doorzet dan zal het nieuwe normaal niet meer te onderscheiden zijn van het oude. We zullen zien hoe het uitpakt, maar voor beide stellingen heeft de Veluwezoom in de afgelopen week bewijzen aangedragen.

Zo heeft men in het gemeentehuis in De Steeg vastgesteld dat de terrasoverkapping bij de wijngaard op het Hof te Dieren weliswaar illegaal blijft, maar omdat die niet zichtbaar is vanaf de weg knijpen een paar politieke partijen twee ogen dicht en wordt de afwijzing van de bouwvergunning alsnog bekrachtigd op het moment dat de daarvoor gestelde termijn verlopen is. Geniaal legaal gesjoemel heet dat, maar het heeft mijn zegen, al wordt er wellicht weer een precedent geschapen. Eigen schuld, men had ook op voorhand minder rigide kunnen reageren. Er waait nu een andere wind.

Rozendaal handelt daarentegen gewoon alles af volgens de aldaar decennia heersende modus: er wordt niets gebouwd zonder heibel. Op de plek van de voormalige dorpsschool mogen acht duurzame woningen worden gebouwd tegen de zin van buurtbewoners. De democratische besluitvorming, inclusief de bijpassende heibel, is even duurzaam als de woningen worden en dus bouwt men daar de samenleving op met duurzaam in beton gegoten fundamenten, die bestaan uit mortel dat aangemaakt is met geweeklaag en protest. Het dorp is rijk, zeker aan gegeselde besluitvorming.

In Doesburg gaat ook gebouwd worden. Bij de Koppelweg komt een nieuw wijkje en de straatnamen komen niet van allerlei Hollandse helden, die alsnog de kans lopen binnen afzienbare tijd van hun sokkel getrokken te worden, maar ze gaan Baer, Stuw, Werf en Verlaat heten; krachtige namen, die een werkende samenleving symboliseren. De koninklijke familie kwam niet meer in aanmerking, de belangrijkste leden waren al voorzien en de rest heeft nog niet zoveel gepresteerd dat het een straatnaam rechtvaardigt. Daarnaast werd zelfs even gesuggereerd om het Prins Bernardplein om te dopen, omdat de man op alle fronten gesjoemeld heeft, weliswaar minder erg dan Jan Pieterszoon Coen, maar toch. In Doesburg verandert dus wel het een en ander.

Geheel in tegenstelling tot Brummen. Daar is weer een nieuwe lokale politieke partij ontstaan, niet uit een nieuwe filosofie of vanuit een briljante visie, maar zoals het daar al tijden geheel in Brummense stijl plaatsvindt: met ruzie en achterklap. Een paar leden zijn uit Democratisch Brummen gestapt en gaan op eigen houtje verder. Hun oude partij is zelf echter betrekkelijk nieuw en die is er buitengewoon goed in geslaagd om zich de politieke traditie van de lokalen heel snel eigen te maken. Ze struikelt nu al over haar eigen naam. Lokaal staat in Brummen voor kabaal en van de lokale partijen lijkt het maken van heibel het belangrijkste actiepunt. Brummen is arm en de lokale politieke partijen zijn er armzalig, armetierig en armoedig. Het oude normaal is daar tevens het nieuwe.

Het zij zo, stellingen bestaan nu eenmaal bij de gratie van opbouw en afbraak.

Desiderius Antidotum