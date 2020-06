Een Stief Kwartiertje: Klein Spankeren

Decennia geleden was er een tijdje sprake van Groot Spankeren. De uitbreiding van Dieren stuitte enerzijds op de Imbosch, anderzijds op de IJssel, maar de Spankerense zijde lag open. Daar lag en ligt nog steeds veel landbouwgrond en als je huizen wilt bouwen is het daar gemakkelijker dan wanneer een bos of rivier verplaatst moet worden. Uitbreiding en groei waren begrippen die ver boven het belang van mais en Roodbont IJsselvee uitstaken en dat moest leiden tot Groot Spankeren. Ook Sportpark Het Nieuwland kon haar naam hernieuwde eer aandoen door naar Spankeren te verhuizen. De grond van het sportpark aan de bosrand kon prima verkaveld worden voor mensen van minimaal driemaal modaal en van de opbrengst kon Spankeren van eenvoudig klein boerendorp opgestuwd worden in de vaart der Veluwezoomse volkeren. De Spankenezen dachten er echter anders over en wilden Klein Spankeren in ere houden. Er werd weliswaar een aantal huizen gebouwd maar niet zoveel dat de naam Klein Spankeren geweld werd aangedaan., waarna de rust terugkeerde. De boeren ploegden voort onder welwillend oog van de andere dorpsbewoners.

Maar nu is Spankeren opnieuw bestempeld als wingewest. De landbouw moet krimpen en de koeien zijn milieuvervuilers met hun stikstofgassen en aangezien elke gemeente verplicht is om in 2030 zelf te voorzien in de energiebehoeften is het achterland van Spankeren vooralsnog bestemd om de energiebron van Dieren e.o. te worden. In de plannen is een zonnepanelenpark opgenomen van maar liefst 30 voetbalvelden en of dat nog niet genoeg is denkt men er ook nog een aantal windmolens neer te zetten. Het platteland zal niet plat meer zijn en je moet veel vervuilde fantasie hebben om duizenden zonnepanelen, in keurige rijen opgesteld, een park te noemen. Het is bijna zo lelijk als een modern weiland van raaigras dat later in het jaar oranje kleurt van de glysofaat. Daarbij komt dat het Soerense Broek een nieuw en tot nu toe succesvol ontwikkeld natuurgebied is en dat verhoudt zich niet tot grootschalige bouw van zonnepanelen, maar beleidsmakers schrijven een wingewest nu eenmaal altijd naar een win-win-situatie toe, ze doen het als het ware van nature.

In Spankeren voelt men zich overvallen, hoewel al in een eerder stadium bekend was dat Spankeren tot wingewest zou worden opgeschaald. Een aantal maanden geleden kwam er al een paar windmolens aanwaaien vanuit het provinciehuis en nu heeft de Regionale Energie Strategie opnieuw haar oog laten vallen op de Spankerense platteland. Grootschaligheid in Klein Spankeren.

Langzaam maar nog lang niet zeker wordt in een aantal hoofden van beleidsmakers een verschuiving van energiebanen waargenomen. Tot voor kort werd er alleen maar over zonneparken gesproken als dé oplossing voor het energievraagstuk, terwijl landelijk nog maar 4 procent van de beschikbare ruimte op daken benut is door zonnepanelen. Nagenoeg alle bedrijven in en rond Spankeren hebben platte daken, dus er liggen nogal wat voetbalvelden braak. Het gaat uiteraard weer over subsidie. Het kost minder overleg en gemarchandeer om zonnepanelen op boerenland te bouwen. En boeren zonder opvolgers kunnen nog flink boeren zonder zelf een schop in de grond te steken.

De gemeente gaat uitzoeken wat een geschikte manier is om met de bewoners van Spankeren in overleg te gaan hoe deze opgave het best in te vullen. Vrij vertaald betekent dit dat men gaat onderzoeken hoe de plannen aan de Spankenezen verkocht moeten worden. Ondertussen wekt men in Spankeren voor dit overleg de nodige energie op; grootschalig wel te verstaan.

Desiderius Antidotum