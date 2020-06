Een Stief Kwartiertje: Hokken

Wat hebben de bij elkaar hokkende roeken in de bomen op de begraafplaats in Doesburg te maken met de bij elkaar hokkende arbeidsmigranten in Velp? Het hokken, zult u zeggen en dat klopt. Het probleem is echter dat ze op de verkeerde plaats hokken, althans dat vinden de andere bewoners in de directe omgeving. Het is onwaarschijnlijk dat hokkende roeken op een begraafplaats overlast bezorgen aan de overige bewoners, maar net als bij de arbeidsmigranten vinden mensen in de omgeving dat er drastische maatregelen genomen moeten worden om beide groeperingen te dwingen zich te verspreiden. De gemeente Doesburg heeft onlangs zelfs lasers ingezet om de roeken te verjagen, maar de vogels houden vooralsnog vast aan hun huidige verblijfplaats. Ze wonen er al een paar jaar en zijn zich bewust van hun beschermde status. Middels luidruchtig gekrijs en verspreiding van uitwerpselen maken ze duidelijk dat ze niet van plan zijn vrijwillig te vertrekken. Een kenner van roekentaal heeft laten weten dat de roeken de gemeente van racisme beschuldigen vanwege hun verenkleed; roeken zijn slimme vogels en voelen de tijdgeest goed aan.

Roeken en arbeidsmigranten zijn hokkers van nature, het zit in hun genen. Ze hebben gemeen dat ze dicht opeen zitten gezellig vinden, maar ze doen het ook uit noodzaak, het versterkt het gemeenschapsgevoel dat ze niet altijd goed met hun omgeving kunnen delen, omdat de omgeving daar vaak niet open voor staat. Beide groeperingen zijn over het algemeen ook luidruchtig, alleen zijn de roeken dat een groter deel van de dag.

De VVD van de gemeente Rheden wil de arbeidsmigranten spreiden over de gemeente om daarmee de overlast die uit het hokken voortkomt, te bestrijden. De veiligheid en leefbaarheid van omwonenden zijn in het geding. De partij wil oplossingen in de zin van maatregelen zoals intrekking van vergunningen, aanpassing van bestemmingsplannen, controle en handhaving. Gemakshalve neemt men de zorgcliënten ook mee, die zijn weliswaar ruimer behuisd, maar soms ook luidruchtig.

Roeken en arbeidsmigranten zijn weliswaar vrijwillig hier neergestreken, maar deze vrijwilligheid is zeer betrekkelijk, want beide groepen zoeken voortdurend leefruimte, dus gelegenheid om te kunnen bestaan, om te wonen en in hun onderhoud te voorzien. De roeken waren bijna uitgeroeid, maar hebben nu weer toestemming om hier te verblijven en de groep arbeidsmigranten was een betrekkelijk onbekend ras, totdat onze consumptiedrang zo hoog was opgelopen dat we ze nodig hadden om het werk te doen wat wij liever niet doen, dus uitbesteden. Beide groepen beseffen heel goed dat er vanuit verschillende perspectieven naar hen gekeken wordt.

Arbeidsmigranten behoren tot ons ras, al zijn er mensen die dat anders zien. De VVD kan niet van racisme beticht worden, want ze wil natuurlijk ook fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten, maar we moeten ervoor waken dat de accenten niet alleen op leefbaarheid, veiligheid, controle en handhaving liggen vanuit de eigen beleving, maar zeker ook op de omstandigheden waarin deze mensen moeten werken en wonen. De hokjesgeest ligt op de loer. Arbeidsmigranten hokken bijeen, omdat ze veelal in hokken wonen met alle problemen van dien, zoals corona dat opnieuw duidelijk maakt. Het is het begin van segregatie, de tegenpool van integratie en inmiddels weten we waartoe dat kan leiden. De uitdaging voor de gemeente is om de tijdgeest in het plan van aanpak te vangen.

Respect voor de elkaars omstandigheden waarin arbeidsmigranten, zorgcliënten en omwonenden verkeren is een voorwaarde om goed te kunnen samenleven. De roeken roepen het al jaren, weliswaar iets te luidruchtig.

Desiderius Antidotum