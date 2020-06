Een Stief Kwartiertje: De Gelderse app

Eerdaags breekt de vakantieperiode aan en in het huidige tijdsbestek waarin alles om ziekte draait, betekent dit dat we even naar buiten mogen als we maar in de buurt blijven. U moet het zien als een moment waarop de dokter als het ware aan ons bed staat en vertelt dat we van de gesloten afdeling worden overgeplaatst naar een halfopen afdeling, alwaar we verder moeten werken aan onze gezondheid. De dokter heeft ook gezegd dat het beter is dat we niet naar een ziekenhuis of herstellingsoord over de grens gaan, maar in eigen omgeving moeten gaan kuren. Er zullen echter mensen zijn die inmiddels zo gehospitaliseerd zijn dat ze zich in hun eigen bed het beste voelen, maar de meesten onder ons zullen graag van het stukje aangeboden vrijheid gebruik willen maken, al zal dat onder voorwaarden moeten. Vrijheid is niet gratis zoals u weet.

De nieuwe bewaker van onze beperkt verleende vrijheid heet de Gelderse app; het wordt een soort BOA met een vriendelijke doch enigszins dwingende wapenstok. De verwachting is dat de Veluwe en daarmee ook de Veluwezoom overspoeld zal worden door patiënten, die tijdelijk de afdeling mogen verlaten. De opperdokter heeft gezegd dat ze zich niet te ver van het ziekenhuis mogen begeven, al lonken de buitenlandse kuuroorden en dus is de Veluwe de ideale plek om verder te genezen. Het wordt hier deze zomer één groot herstellingsoord. De instellingen op de Veluwe die deze mensen allemaal moeten opvangen, zijn daarmee zeer gelukkig, maar dienen zich ook aan de gezondheidsregels te houden en zijn dus ook veroordeeld tot de app. Alle mensen op de Veluwe moeten aan de app; zonder smartphone ben je aan huis gekluisterd.

De app wordt dezer dagen ontwikkeld in opdracht van de provincie Gelderland – overigens geheel buiten Hugo de Jonge om, want de app moet voor de komende zomer klaar zijn – en zal worden ingezet om de druk op de Veluwe zodanig te verdelen dat mensen elkaar niet voor de voeten lopen, laat staan overlopen en dat de verworven vrijheid niet zodanig gebruikt of misbruikt wordt dat de kans bestaat dat we in de loop van het verlof weer teruggeplaatst worden op de gesloten afdeling.

De grootste uitdaging voor de provincie is het gegeven dat ze met de app alle mensen op de Veluwe kunnen volgen, maar vanwege de privacywetgeving onmiddellijk weer moeten vergeten waar die mensen zich bevinden.

Wanneer u geneigd bent om uw verblijfplaats te verlaten en een gezondheidstripje te maken dan moet u dat zien als een korte periode van begeleid verlof. Aangezien het echter onmogelijk is om alle mensen persoonlijk te begeleiden zouden we de app kunnen beschouwen als een moderne enkelband. Het is mogelijk dat u tijdens een prachtige wandeling door de Imbosch een berichtje krijgt dat vanwege de drukte u vriendelijk doch dringend verzocht wordt om terug te keren en uit te wijken naar Bronckhorst, waar u op een afgesproken tijd en op een door de terrasregelaar aangewezen plek een consumptie mag gebruiken op voorwaarde dat u op weer een afgesproken tijd zult vertrekken. Bij alle afspraken wordt rekening met een wachttijd voor het Brummense veer van ruim drie kwartier.

Dit klinkt alsof u tijdelijk in Noord-Korea bent beland, maar u moet beseffen dat het allemaal om uw bestwil en uw herstel gaat en uiteraard dat van uw medemens. U kunt natuurlijk ook gewoon op de gesloten afdeling blijven, wel zo rustig.

Desiderius Antidotum