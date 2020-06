Echtpaar Jansen 65 jaar getrouwd

DOESBURG – Maandag 8 juni ging burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg op bezoek bij de heer en mevrouw Jansen-Scherders. Zij waren op 30 maart maar liefst 65 jaar getrouwd. Door de coronacrisis kon de burgemeester niet eerder op bezoek komen, maar het bezoek werd niet vergeten. Bovendien is 8 juni ook een feestdag, meneer Jansen werd 93 jaar jong. Een feestje dat later nog wel wordt gevierd met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Het echtpaar Jansen is geen onbekende in Doesburg. Ze zijn beiden hier geboren en getogen en hebben jarenlang een herenkledingzaak gehad. MeneerJansen was heel lang ‘de enige echte’ Sint Nicolaas van Doesburg en heeft hier met volle teugen van genoten. Ook was hij lange tijd secretaris van DOV. Van alle markten thuis is meneer Jansen wel, want er is van zijn hand zelfs een boekje verschenen met de titel Het Maatpak. Een boekje met zijn hele levensloop en allerlei wetenswaardigheden, waarin natuurlijk ook Doesburg een prominente plaats heeft.

Mevrouw Jansen heeft veel van haar vrije tijd aan de Zonnebloem gegeven. Nu het echtpaar toch echt wel op een respectabele leeftijd is gekomen, doen meneer en mevrouw Jansen het wat rustiger aan.

Foto: Hanny ten Dolle