BRUMMEN (BROEK) – Erik, Chantal & Friends speelt zondag 21 juni op het terras van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Erik en Chantal Nengerman spelen met een aantal muzikale vrienden, in verschillende samenstellingen. Het gezelschap brengt easy listening en speelt de lekkerste popnummers uit de periode vanaf de jaren 70 tot nu.

Het optreden begint om 14.30 uur. Er wordt buiten gespeeld, dus in geval van slecht weer gaat het concert niet door. De toegang is gratis.

www.devroolijkefrans.nl