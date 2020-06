Duivensport Doesburg op zoek naar nieuwe locatie

DOESBURG – Op 15 april 1915 werd in Doesburg duivensportvereniging PV de Luchtbode opgericht. Later volgen nog twee andere verenigingen, die ondertussen beide zijn opgegaan in de Luchtbode. Nu, 105 jaar later, lijkt de eerste en tevens laatste duivensportvereniging van Doesburg noodgedwongen te moeten stoppen nu zij dakloos dreigt te raken.

Het huurcontract voor de grond waarop het verenigingsgebouw van de Luchtbide staat is per 1 november aanstaande door de verhuurder Qirion (voorheen Liander) opgezegd. De reden een modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsgrondstation op de hoek Didamseweg-Bingerdenseweg, aangezien iedereen van het gas af moet, is er veel meer elektriciteit nodig. Een zoektocht naar een vervangende locatie heeft tot nu toe niets opgeleverd. Ook gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Doesburg boden helaas geen soelaas. De wethouder wil zich wel sterk maken voor het aangaan van een lening bij de gemeente, maar dat is voor een vereniging die voor het grootste deel bestaat uit leden die de pensioengerechtigde leeftijd reeds zijn gepasseerd een te risicovolle onderneming, meldt voorzitter Marinus ten Dolle.

Het lidmaatschap van de duivensportvereniging is met name voor de oudere leden van belang. Ze raken niet in een sociaal isolement en moeten dagelijks paraat zijn om hun duiven te verzorgen. Graag wil de vereniging dan ook de duivensport in Doesburg blijven beoefenen. Waar een vereniging stopt, stoppen ook leden. De Luchtbode is bang dat de duivensport in de gemeente Doesburg zal uitsterven en dat terwijl de duivensport in 2018 op de erfgoedlijst van cultureel en maatschappelijk erfgoed is geplaatst. “Uiteraard kunnen de leden terecht bij de verenigingen in Dieren en Giesbeek, maar voor een deel van onze leden is dat helaas geen optie, zij hebben vaak geen auto, en die zullen noodgedwongen direct moeten stoppen met hun sport en hobby”, zegt Ten Dolle.

En dus is de vereniging naarstig op zoek naar vervangende ruimte om de duiven van de verschillende liefhebbers te verzamelen en klaar te maken voor hun reis naar de lossingslocatie in België of Frankrijk, het maken van de wedstrijduitslagen en de sociale contacten van de leden onderling. Het vliegseizoen is vanaf eind maart tot eind september. De Luchtbode doet een oproep: “De ruimte die wij zoeken zou ruimte moeten bieden aan de ca. 30 leden, de duivenmanden en voorzien moeten zijn van elektra en sanitair. Tevens moet de locatie bereikbaar zijn (of op korte afstand) voor de speciale duiventransportwagen die de duiven vervoert naar de lossingslocatie. Graag komen wij in contact met iemand die een geschikte locatie heeft of weet in Doesburg of directe omgeving, bijvoorbeeld Angerlo of Drempt.”

Marinus ten Dolle, tel 0615376753

info@marinustendolle.nl