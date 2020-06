Duifjes sieren Ontmoetingskerk

DIEREN – Hoewel Pinksteren niet kon worden gevierd met een volle kerk, was de Ontmoetingskerk in Dieren zondag niet helemaal leeg. Na een oproepje van dominees Frans Ort en Joke Quik gingen gemeenteleden uit Spankeren, Laag-Soeren, Dieren, Ellecom en De Steeg met papier aan de slag. Ze vouwden duifjes, die symbool stonden voor de geest, die steeds vederlicht komt.

De viering op Eerste Pinksterdag werd live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Zangers en zangeressen zorgen voor een muzikale bijdrage, dominees Ort en Quick spraken bemoedigende en inspirerende woorden.