Dorpsraad Brummen houdt vinger aan de pols

BRUMMEN – De Dorpsraad Brummen maakt zich zorgen over de politieke keuzes die gemeenteraad binnenkort moet gaan maken. De raad heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorgen uit over de ontwikkelingen in de gemeente Brummen, waaronder mogelijke bezuinigingen op de subsidie voor de Dorpsraad.

Op donderdag 18 juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota. De financiën van de gemeente Brummen zien er niet rooskleurig uit en er zullen keuzes moeten worden gemaakt. De Perspectiefnota stelt de vraag: wat voor gemeente wil Brummen zijn? Het idee van het college is dat inwoners zelf meer zelfredzaam worden, zodat de gemeente zich op haar kerntaken kan focussen. Wat deze kerntaken zijn, daar moet nog over worden gediscussieerd.

De Dorpsraad maakt zich zorgen, met name over mogelijke bezuiniging op de subsidie. “Hiermee komt de door de gemeente zelf gewenste participatie in het gedrang. Ook de ontwikkelingen van het centrumplan Brummen dreigen langdurig te worden uitgesteld. In het regulier overleg met wethouder Inberg zal dit zeker aan de orde komen”, meldt Henk Poldermans namens het bestuur.

Ondertussen is de Dorpsraad druk met allerhande projecten, het één meer zichtbaar dan het andere. Zo in een aantal vrijwilligers van Brummen Zonder Zwerfvuil (BZZV) doorgegaan met het schoonhouden van Brummen. Helaas was dit niet mogelijk in groepsverband, maar dat hield de afvalrapers niet tegen. Net voor het begin van de crisis is een kleine groep binnen BZZV begonnen met plannen voor preventie om te voorkomen dat zwerfvuil op straat belandt. Er zijn al wat creatieve ideeën besproken en uitgewerkt en de Dorpsraad hoopt dat dit initiatief binnenkort weer kan worden opgepakt.

Heel zichtbare projecten waren de bloembakken die op verschillende plekken in het dorp zijn geplaatst en de speeltoestellen op het veld aan de Van Hogendorpstraat die een nieuw verfje kregen van omwonenden.

Binnen de Dorpsraad hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden. Eind 2019 heeft penningmeester Anne-Marie Wigbold afscheid genomen. Haar taken zijn inmiddels opgepakt door Anne Margreet van der Horst. Nieuw is algemeen bestuurslid Jan Willem de Jonge, die zich onder andere gaat bezighouden met het Centrumplan Brummen.

Dick van Goor en Christiaan de Jong hebben aangegeven hun taak te willen neerleggen als bestuurslid. Dick wil zich zeker nog blijven inzetten voor de werkgroep Groen. Nieuw algemeen bestuurslid is Hay Verstappen. In de overdrachtsgesprekken wordt nog bepaald waar hij zich op gaat toeleggen. Daarnaast meldt het bestuur in gesprek te zijn met nog twee potentiële kandidaten. “Maar we kunnen uiteraard meer enthousiaste belangstelling gebruiken, zodat we ook meer belangrijke onderwerpen in het dorp kunnen op- en aanpakken.”

De Dorpsraad hoopt op woensdag 30 september weer een algemene vergadering te kunnen beleggen, waarbij iedereen kennis kan maken met de nieuwe bestuursleden. Ondertussen gaan de interne vergaderingen via internet gewoon door.