Doesburgse slechtvalken geringd

DOESBURG – Het was onlangs even paniek op de toren van de Martinikerk in Doesburg. De twee slechtvalken die hier een nestje hebben, vlogen geruime tijd luid krijsend rond de toren. Moeder slechtvalk bleef vlakbij de lantaarn waarin de nestkast staat, vader bleef wat meer op afstand.

Het paartje heeft vier kuikens, die door Gijs Bouwmeester vakkundig en snel van ringen werden voorzien, zodat ze de rest van hun leven te herkennen zijn. Dat gaf natuurlijk wel even de nodige onrust, maar zodra het bezoek weer uit de toren was vertrokken, keerde de rust snel weer. De jonge slechtvalken kunnen in alle rust verder opgroeien. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat het paar slechtvalken een nest heeft in de Martinitoren.

Foto: Gijs Bouwmeester