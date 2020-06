Dode reeën zorgen voor vraagtekens bij bewoners bospercelen Eerbeek

EERBEEK – In de Bostuin van Tineke Mäkel aan de Charlotte de Bourbonlaan in Eerbeek en nabije omgeving werden eind mei meerdere doden reeën gevonden. De bewoonster was aangedaan door het dierenleed dat zich in haar woonomgeving had afgespeeld.

“Voor een hoogzwangere reegeit was onze bostuin haar territorium en we waren ervan overtuigd dat de reegeit hier haar kalfje of kalfjes (het kunnen ook twee kalfjes zijn) zou werpen. Vrijdag 22 mei was de reegeit steeds zichtbaar op haar vaste favoriete plekjes in de tuin en natuurlijk werd ze door ons met rust gelaten. Hierna was ze verschillende dagen uit beeld. Pas maandag 25 mei werd de reegeit door ons dood gevonden. Ze had de bevalling niet overleefd”, aldus Tineke.

De langsgekomen faunabeheerder constateerde een stuitligging. “Het kalfje lag niet goed, als de pootjes dan niet tegelijk komen heeft een wild dier een probleem”, vertelt faunabeheerder Harrie Oosting in de gemeente Brummen. “Het komt ook voor dat het kalfje al dood was voor de bevalling.”

Dit was niet de enige dode ree die door Tineke en haar buurtgenoten werd gevonden. Zij maakt zich zorgen om het welzijn van de beestjes. “Niet ver van onze tuin verwijderd, in de richting van de Kollergang, was de geboortegolf in deze tijd van het jaar eveneens zichtbaar. Helaas weer zonder succes. Er werden drie drachtige reeën dood aangetroffen. Volgens kenners was geconstateerd dat ze niet waren verwond. Bij de reegeit in onze tuin was duidelijk te zien dat de bevalling niet was gelukt. Er was dus een oorzaak. Wat is dan de doodsoorzaak van de andere drie reegeiten zonder verwondingen op hun lichaam?”, vroeg ze zich af. Volgens Oosting is de situatie wat toevallig, maar zeker niet ongewoon. “Wij krijgen jaarlijks in het gebied te maken met reeën die overlijden. Veelal zijn het toch verkeersslachtoffers”, vertelt hij. Bij twee dode reeën in het gebied constateerde hij onlangs verwondingen die passen bij een aanrijding. “Jaarlijks overlijden er wel vijf reeën in de gemeente door een aanrijding, veelal veroorzaakt door te hard rijden.

Oosting wil benadrukken dat het de bedoeling is de politie, via 0900-8844, te bellen als er een wild dier wordt aangereden. “Dan worden wij ingeschakeld en komen wij kijken, dit kan onnodig lijden van de dieren voorkomen. Soms wordt er niet gebeld en vinden wij na twee dagen een ree met twee gebroken poten, dat doet ons echt zeer”, aldus de faunabeheerder. Ook trof de faunabeheerder een dode ree aan die door ziekte overleden was. “De ree was broodmager en had waarschijnlijk maagworm, dat komt vaker voor.”

Tineke vroeg zich af of stress de reegeiten misschien fataal was geworden. “Op 15 mei, midden in het broedseizoen en de tijd dat de reegeiten hun kalfjes werpen, werd in de bospercelen met groot materieel en motorzaag opgeruimd.” Oosting benadrukt dat motorzagen geen bedreiging zijn voor reeën: “Daar geven ze niks om en zijn ze aan gewend geraakt, ze staan er soms zelfs van een afstandje naar te kijken.”

Op een ander gevaar voor reeën hebben wij als mens wel invloed vindt Oosting. “Loslopende honden zijn een groot gevaar voor kleine reekalfjes, we vinden elk jaar dode reekalfjes met bijtwonden. Iedereen zegt: ‘mijn hond doet dat niet’, maar een hond volgt gewoon zijn instinct. Dus houd ze aan de lijn!”