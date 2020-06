Dit jaar geen Wilspa

SPANKEREN – Nu de editie van dit jaar niet door kan gaan, bereidt de organisatie van Wilspa Spankeren zich voor op de rommelmarkt en het feest van volgend jaar. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de leden van Supportersvereniging Wilhelmina, die hier ook al druk mee bezig waren. Nu de Wilspa niet door kan gaan, is de organisatie weliswaar teleurgesteld, maar gezondheid gaat boven alles. “In 2019 is de feestavond overvallen door een pittige regen- en onweersbui, waarbij alle apparatuur van de band verwoest is. In 2020 zijn we overvallen door het coronavirus. Alle reden dus om er in 2021 een fantastische Wilspa van te maken”, aldus de organisatie.