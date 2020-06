HUMMELO – Voor het eerst sinds de start van het evenement in 2013 is er dit jaar geen Vive la France in Hummelo. De organisatie heeft dat besluit moeten nemen omdat de maatregelen rond het coronavirus het publieksevenement in juli niet mogelijk maken. De achtste editie van de grote kunst- en brocantefair wordt nu gehouden in 2021. De nieuwe data zijn al bekend: op zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021 is Hummelo weer helemaal in Franse sfeer. Dit jaar zou voor de kunstmarkt voor het eerst worden samengewerkt met de Kunstvierdaagse Bronckhorst. De kwaliteitsimpuls die daarvan werd verwacht wordt nu volgend jaar pas zichtbaar.