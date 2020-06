Digitale collecte voor Rode Kruis Rheden – Rozendaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De collecte voor het Rode Kruis in de gemeenten Rheden en Rozendaal en omgeving vindt dit jaar digitaal plaats van 21 tot en met 27 juni. In voorgaande jaren gingen collectanten met een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen voor Rode Kruis afdeling Veluwezoom. In verband met de coronacrisis is dit jaar gekozen om de collecte digitaal te laten plaatsvinden. Collectanten kunnen een digitale collectebus aanmaken via rodekruis.digicollect.nl. Deze kunnen zij dan delen via social media, whatsapp of e-mail.

Collectanten kunnen precies zien wat zij ophalen via hun eigen unieke digitale collectebus. Ze kunnen een motivatie toevoegen om aan te geven waarom ze voor het Rode Kruis collecteren. Op de site staan ook tips voor collectanten. Men kan doneren via een online collectebus maar ook rechtstreeks via rodekruis.nl/collecte of social media.

De opbrengst van de Collecteweek gaat naar de lokale hulpverleningsactiviteiten van het Rode Kruis. Vrijwilligers hier in de buurt zetten zich vanaf het begin af aan al in om te helpen te coronacrisis te bestrijden. Ze bezoeken mensen de geen bezoek mogen of kunnen ontvangen en zijn een luisterend oor voor de mensen die even een praatje willen maken of die boodschappen nodig hebben. Voor de coronacrisis gaf het Rode Kruis EHBO-lessen, bemanden vrijwilligers EHBO-posten op evenementen. Er wordt hard gewerkt om te kijken hoe deze activiteiten op een veilige manier weer kunnen worden hervat.