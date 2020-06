Dierense schakers zetten schaakbord op het terras

DIEREN – De schakers van Schaakvereniging Theothorne in Dieren konden dinsdag 9 juni voor het eerst sinds tijden weer eens tegen elkaar spelen. Met veel tissues en desinfecterende geld in de buurt werd er veilig buiten gespeeld op het terras van Grand Café ‘t Hart van Dieren.

De activiteiten van de schaakvereniging hebben sinds half maart stilgelegen. Nu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld, werd met wat creatief denken een oplossing gevonden om toch met elkaar te kunnen spelen. Binnenshuis schaken heeft nog risico’s en mag voor senioren nog niet, dus gingen de schakers buiten aan de slag.

Grand Café ‘t Hart van Dieren beschikt over een ruim terras, waardoor het, met behulp van dubbele tafels, makkelijk is afstand te bewaren. Na toestemming van de gemeente Rheden en in overleg met de eigenaar van ‘t Hart van Dieren is op dinsdag 8 juni een proefavond gehouden. Hoewel het op het terras nog wel wat fris was, was de sfeer opperbest. De clubleden vonden het leuk elkaar weer te zien, tegen elkaar te schaken en bleven met een drankje gezellig nakletsen.

De proef was een succes en dat betekent dat de schaakclub de hele zomer bij ‘t Hart van Dieren te vinden is. Onder de noemer Zomerschaak wordt er iedere dinsdag vanaf 19.00 uur gespeeld, behalve als het regent. Ook thuisschakers en beginnende schakers uit de gemeente Rheden en omgeving zijn welkom om een partijtje mee te spelen. Meedoen is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dit kan via het contactformulier op de site van de schaakclub: www.svtheothorne.nl.