Dierens Harmonie Orkest maakt weer muziek

DIEREN – Net als verschillende andere verenigingen is ook het Dierens Harmonie Orkest naar buiten getrokken om de repetities weer te kunnen hervatten. De muzikanten spelen tot de zomer náást de Oase.

De activiteiten van DHO hebben lang stilgelegen door de coronamaatregelen. “Het duurde allemaal ook wel langer dan wij in eerste instantie hadden verwacht” aldus Jan-Willem Sonderlo, voorzitter van het Dierens Harmonie Orkest (DHO). “De online repetities met ons leerorkest en het maken van muziekfilmpjes waren leuk, maar uiteindelijk wil je toch met elkaar muziek maken en mis je de gezelligheid. Gelukkig kwam begin vorige week het bericht dat ook blaasorkesten onder strikte voorwaarden weer muziek mogen maken.”

Aangezien dit bericht al even in de lucht hing was de Dierense vereniging goed voorbereid. “Hoewel inmiddels binnen muziek maken ook weer is toegestaan, hebben wij er bewust voor gekozen om in ieder geval tot aan de zomervakantie in orkestverband alleen buiten blaasmuziek te spelen”, zegt Sonderlo. “De gemeente was zeer behulpzaam door ons op korte termijn hiervoor de benodigde vergunning te verlenen, waardoor wij dus al direct vorige week konden starten. In eerste instantie was het nog een beetje wennen na zoveel maanden, maar zo fijn om weer samen muziek te maken en iedereen weer te zien” aldus een blije voorzitter.

www.dhodieren.nl