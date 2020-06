Dienstverlening gemeente Rheden langzaam uitgebreid

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden breidt langzaamaan haar dienstverlening weer uit. Zo is het gemeentehuis in De Steeg weer volgens normale tijden geopend en openen ook andere voorzieningen weer hun deuren.

Het gemeentehuis in De Steeg is weer volgens de normale openingstijden open, het servicecentrum in Dieren is geopend op woensdag- en vrijdagochtend. Het servicecentrum in Velp gaat naar verwachting in september open. De actuele openingstijden staan op www.rheden.nl/openingstijden. Wel blijft het verzoek van kracht om alleen naar het gemeentehuis of servicecentrum te komen als dit echt nodig is. Veel zaken zijn online te regelen.

Voor vragen kunnen inwoners op dit moment telefonisch contact opnemen op maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur en van woensdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De gemeenteraad heeft wegens de coronacrisis een maand niet vergaderd. Sinds april vergadert de raad digitaal. De raadzaal in het gemeentehuis wordt ingericht om op korte termijn weer in het gemeentehuis te vergaderen. Wanneer de eerste fysieke vergadering is, is nog niet bekend.

Het Sociaal Meldpunt neemt alle meldingen weer in behandeling. Bij het Sociaal Meldpunt kunnen inwoners terecht met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien. Het contact is bij voorkeur telefonisch. In urgente gevallen kan er een gesprek plaatsvinden in de speciaal ingerichte spreekkamers in het gemeentehuis, of op gepaste afstand met een huisbezoek.

Het oud papier wordt weer opgehaald, maar er is wel een gewijzigd inzamelschema zolang de 1,5 maatregel geldt. De gifbus voor klein chemisch afval rijdt vanaf 5 juni weer de gebruikelijke route. Beide schema’s staan op de website van de gemeente Rheden. Green Bags zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis in De Steeg en 2Switch in Dieren.

Sinds 18 mei is het weer mogelijk om bij het binnenzwembad De Dumpel in Velp te zwemmen. Wel is het noodzakelijk om vooraf te reserveren. Naast banen zwemmen, komen andere zwemactiviteiten en de zwemlessen weer op gang. Buitenzwembad De Hangmat in Rheden gaat op 8 juni weer open om banen te zwemmen. Ook hier is het noodzakelijk voor bezoekers om vooraf te reserveren via www.sportbedrijfrheden.nl.

De buitensportlocaties zijn weer open en met sportverenigingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik.