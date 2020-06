Diensten in Martinikerk per 1 juli hervat

DOESBURG – De Martinikerk in Doesburg is vanaf 1 juli weer open voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. De ruimte is coronaproof ingericht.

In verband met het coronavirus worden er al geruime tijd online vieringen verzorgd vanuit de Martinikerk. Ook na 1 juli worden de online vieringen sowieso voortgezet. Daarnaast worden dus ook de kerkdiensten weer opgestart. Op zondag 28 juni is er een besloten dienst die onder andere wordt gebruikt om de veiligheidsvoorzieningen in de praktijk te toetsen en evalueren.

Vanaf 1 juli zijn kerkgangers weer welkom. In beginsel kunnen er in juli en augustus maximaal dertig personen per bijeenkomst terecht, eventueel aangevuld met een aantal gasten. Aanmelden is verplicht om een dienst bij te wonen. Dit kan op de vrijdag voorafgaand aan de betreffende zondag, tussen 11.00 en 12.00 uur bij Sandra, tel. 0313-474474. Het kan dat de regels zo veranderen dat het aantal van 30 personen wordt verhoogd of verlaagd. Met ingang van 1 september wordt maximaal opgeschaald, afhankelijk van de ontwikkelingen, meldt het kerkbestuur.

De Martinikerk volgt het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de Protestantse Kerk Nederland. Een gebruiksplan ligt ter inzage bij de ingang van de kerk. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra daar aanleiding voor is.