De Brink weer beperkt open

LOENEN – Dorpscentrum De Brink in Loenen is weer beperkt geopend. Huurders kunnen voor de activiteiten die zijn toegestaan door de overheid weer gebruik maken van het mooie dorpscentrum. Daarbij wordt het verzoek aan alle huurders gedaan om vooraf contact op te nemen met de planning van De Brink om het gebruik soepel te laten voorlopen. Ook in De Brink geldt de regel om 1,5 meter afstand tot eenieder te bewaren. Daarnaast mogen er voorlopig maximaal 30 personen tegelijk in het dorpscentrum aanwezig zijn. De horeca blijft voorlopig nog gesloten.

www.debrinkloenen.nl