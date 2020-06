Creatieve cursus Kijken en creëren in de natuur

VELP – Kunstenares Lies Sieverding start dinsdag 7 juli met de creatieve zomercursus Kijken en creëren in de natuur. In openluchttheater De Pinkenberg op de grens van Velp en Rozendaal gaan deelnemers twee uur lang tekenen en schilderen met diverse materialen. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. De lessen vinden plaats op dinsdagen 7, 14, 21 en 28 juli. Er is een groep van 10.00 tot 12.00 uur en een groep van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten bedragen 60 euro. Opgave kan via info@liessieverding.nl.

Het is de vierde keer dat Lies deze cursus aanbied. Voorheen deed zij dit onder de vlag van Cultuurbedrijf Riqq, dit jaar neemt zij het stokje over en maakt Lies zelf Kijken en creëren in de natuur mogelijk.