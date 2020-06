Coronamaatregelen in vrijwilligerswerk

GEM. RHEDEN – Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Rheden die vragen hebben over het toepassen van coronamaatregelen binnen hun werk, kunnen hiermee terecht bij het Loket Vrijwilligerswerk. Steeds meer organisaties pakken het vrijwilligerswerk weer op, vaak op een andere manier dan voorheen. Het Loket hoort graag waar zij tegenaan lopen.

Het Loket Vrijwilligerswerk is benieuwd naar waar vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie tijdens de coronaperiode tegenaan bent gelopen en waar zij nog steeds tegenaan lopen. Denk aan de kosten die eraan komen voor bijvoorbeeld het kopen van desinfectans, mondkapjes, handschoenen, brandstofkosten, ander materieel of extra inzet van mankracht. Of zorgen over hoe de vrijwilligers hun werk op veilige wijze kunnen voortzetten. Moet het vrijwilligersbeleid worden aangepast?

Met deze input wil het Loket Vrijwilligerswerk de mogelijkheden in kaart brengen om vrijwilligers en organisaties ondersteuning te bieden. Een reactie kan worden gestuurd naar Okan Filiz via fokan@incluzio.nl.