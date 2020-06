Commotie door niet naleven coronamaatregelen

VELP – Bij supermarkt Albert Heijn in Velp is donderdagavond enige tijd commotie geweest nadat een groep jongeren niet de coronamaatregelen wilde toepassen in de winkel. De groep wilde even na 21.00 uur de winkel binnen, maar hield zich niet aan de geldende regels. Toen zij hierop werden aangesproken, ontstond er een flinke discussie. Omstanders ervoeren een dreigende sfeer. Vervolgens werd de politie gebeld, die met meerdere wagens naar de Wilhelminastaat kwam om de gemoederen te sussen. Eén van de jongeren werd door agenten even op de motorkap gelegd omdat hij zijn identiteitsbewijs niet wilde tonen. Nadat hij dat alsnog deed, kon dat worden gecontroleerd en werden de jongeren weggestuurd. Rond 21.30 uur was de rust wedergekeerd.

Foto: Persbureau Heitink