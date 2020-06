Claudia Reusink gaat Theothorne exploiteren

DIEREN – Het was een vrij impulsief besluit, maar ze is er hartstikke enthousiast over. Claudia Reusink heeft de exploitatie van zalencentrum en schouwburg Theothorne op zich genomen. Deze week gaat het terras open.

Toen voormalig uitbater Maurice Vloed dit voorjaar Theothorne verliet, was het nog maar de vraag of iemand anders het stokje over zou nemen. Onderhandelingen met een stichting liepen op niets uit. Om te voorkomen dat het theater en de horeca voor Dieren verloren zouden gaan, besloot Claudia Reusink, dochter van eigenaar Henk Reusink, dan zelf maar aan de slag te gaan. “Het was een heel spontaan besluit, maar na wat overleg met het thuisfront heb ik besloten ervoor te gaan. Samen met mijn zoon en dochter. We hebben er hartstikke veel zin in.”

Reusink gebruikt de zomermaanden om het bedrijf op te starten en het complex op te knappen. “We zijn achter de bedrijven druk met schilderen en klussen, maar we hebben mooi nieuw meubilair, de keuken is ingericht en we hebben een goed koffieapparaat, dus gasten zijn meer dan welkom”, zegt ze. “Het wordt deze week mooi weer, dus we hebben besloten het terras ook meteen maar te openen.” De komende tijd is het café van Theothorne in principe elke dag open, later wordt bekeken wat de definitieve openingstijden worden.

De achterzaal is alweer in gebruik en ondertussen hebben veel vereniging al bij Reusink aangegeven dat zij graag weer terugkomen naar Theothorne, na hun gedwongen vertrek in april. Ook met RhederArt en het Filmhuis worden weer gesprekken gevoerd en Claudia heeft er alle vertrouwen in dat per september alles weer als vanouds van start kan gaan. Met één voorbehoud: “We moeten, net als iedereen in Nederland, afwachten wat corona doet. Maar de theaterzaal is klaar. Verenigingen zijn welkom en we gaan we er vanuit dat we hier iets heel moois op kunnen zetten.”