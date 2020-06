Cathy Sjerps nieuwe wethouder voor PvdA

GEM. BRUMMEN – Cathy Sjerps wordt wethouder in de gemeente Brummen. Dit is de uitkomst na stemming door de gemeenteraad op maandagavond 29 juni. De 60-jarige Sjerps neemt hiermee namens de PvdA zitting in het college. Deze positie kwam vrij door het vertrek van haar voorganger Eef van Ooijen. De officiële beëdiging van Cathy Sjerps volgt op donderdag 2 juli tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Welke taken Sjerps binnen het college gaat oppakken, wordt besloten in de eerste vergadering van het college van burgemeester en wethouder.

Met de aankondiging van het vertrek van Eef van Ooijen is de PvdA gestart met een procedure om een vervolger te selecteren. Door de aanstaande beëdiging van Cathy Sjerps wordt de deelname van deze partij in het college gecontinueerd. Sjerps is woonachtig in Brummen en heeft ervaring met de Brummense politiek. In de bestuursperiode 2014-2018 vervulde zij de rol van fractievoorzitter voor de PvdA in de Brummense gemeenteraad. Sinds 2010 is zij werkzaam als docent rechten aan de Hogeschool Windesheim. Gedurende haar wethouderschap wordt Cathy Sjerps buitengewoon verlof verleend door Windesheim.

“Ik vind het eervol dat ik door de fractie ben voorgedragen voor deze zeer verantwoordelijke functie. Ik heb er zin in om de uitwerking van het coalitieakkoord verder vorm te gaan geven. Dit doe ik graag in dialoog met de samenleving en de gemeenteraad”, aldus toekomstig wethouder Sjerps. “Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat Cathy Sjerps in de komende twee jaar een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van de gemeente Brummen,” vult Berend Klok aan namens de PvdA-fractie.

Op donderdag 2 juli staat de officiële beëdiging van Cathy Sjerps op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze laatste vergadering voor het zomerreces staat tevens de benoeming van Ronald Boerefijn als raadslid voor het CDA op de agenda. Ook wordt afscheid genomen van de griffier Marja Nengerman. De vergadering is digitaal bij te wonen via de gemeentewebsite en de kanalen van RTV Veluwezoom. De vergadering start om 20.00 uur.