Business & Shopping: Voor tandprothetische zorg naar Primi Dentes

ARNHEM – Tandprothetische praktijk Primi Dentes in Arnhem is al weer enkele weken open en kan, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, weer patiënten ontvangen. De praktijk biedt alle tandprothetische zorg.

Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het maken van een volledig gebit, maar ook in een gebit op implantaten, een gedeeltelijk gebit of frames. De tandprotheticus maakt een perfect passend gebit. Hij of zij meet het zelf aan en het gebit wordt ook vervaardigd in eigen laboratorium. Zo wordt een gebit op maakt gemaakt, naar wens van de patiënt.

Ook voor klachten aan het gebit kan men terecht bij de tandprotheticus. De meest voorkomende klachten zijn pijn bij het eten, een te los zittend ondergebit, veel voedsel onder het gebit of een bovengebit dat omlaag komt bij het lachen. De tandprotheticus heeft de kennis om klachten op te lossen en aanpassingen uit te voeren in eigen laboratorium.

Dragers van een kunstgebit mogen deze elke vijf jaar vanuit de basisverzekering vervangen. Een verwijzing van de tandarts is niet meer nodig. Wie meer informatie wil of een afspraak wil maken, kan bellen met 026 – 8484887 of een e-mail sturen naar info@primidentes.nl. Tandprothetische praktijk Primi Dentes is te vinden aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem.

www.primidentes.nl