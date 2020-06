Business & Shopping: RegioBank al 100 jaar een vertrouwd gezicht in de buurt

REGIO – RegioBank bestaat dit jaar precies 100 jaar. In 1920 werd met de oprichting van de Centrale Volksbank de basis gelegd voor wat RegioBank vandaag de dag nog steeds is: de bank in de buurt met een vertrouwd gezicht. En waar de klant voor een vraag of advies gewoon even kan binnenlopen.

“Klanten waarderen onze persoonlijke dienstverlening”, zegt Henk Hendriks van RegioBank in Brummen. “Voor een vraag of advies bezoeken klanten regelmatig ons kantoor. Ze weten dat ze bij ons een vertrouwd gezicht aantreffen. En dat waarderen ze. In het onderzoek van de Consumentenbond van juni 2019 beoordelen klanten RegioBank met een 9,3 voor algemene tevredenheid. Ook voor service en voor Internet én Mobiel Bankieren krijgt RegioBank de hoogste cijfers van alle banken. Zo combineren wij persoonlijk contact met alle gemakken van deze tijd.”

Met ruim 500 vestigingen in dorpen en kleine steden is RegioBank de bank in de buurt. Een bank waar mensen geholpen worden door een lokale Zelfstandig Adviseur, die ze kent en weet wat er speelt in hun omgeving. RegioBank kiest bewust voor de regio. Zij vindt dat lokale gemeenschappen waardevol zijn voor Nederland. En dat lokale basisvoorzieningen zoals een school, supermarkt en een bank moeten blijven bestaan.

Daarom zorgt RegioBank ervoor dat iedereen zijn geldzaken in de buurt kan regelen. En maakt de bank zich sterk voor de leefbaarheid van dorpen. RegioBank is onderdeel van de Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en BLG Wonen. Samen investeren zij in een beter Nederland. Vanuit RegioBank doen ze dat door met vertrouwde gezichten aanwezig te zijn in de buurt.

