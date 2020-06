Business & Shopping: Helden-bril voor held Iwan Göbel

DOESBURG – Doesburg Optiek geeft een bril van het merk Helden cadeau gedaan aan ‘held’ Iwan Göbel. Hij heeft samen met zijn broer Dimitri 1,2 miljoen mondkapjes geregeld voor de zorg.

Iwan Göbel, mede-eigenaar van Nederlandse enige sportwagenfabrikant Burton in Zutphen, heeft samen met zijn broer Dimitri sinds het begin van de corona-uitbraak 1,2 miljoen mondkapjes kunnen regelen via zijn netwerk en deze doorgeleverd aan vele ziekenhuizen en andere mensen in de zorg. Met voorfinanciering van eigen middelen hebben zij een groot risico genomen en de mondkapjes besteld en laten testen bij TNO. Als één van de eersten in Nederland kregen zij het voor elkaar om toch zendingen naar Nederland te halen, iets wat de overheid vaak nog niet lukte. Ook hebben zij een grote zending beademingsapparatuur weten te regelen voor de overheid.

“Iwan en Dimitri hebben de mondkapjes doorgeleverd zonder er aan te willen verdienen, iets wat wij in deze tijd erg bijzonder vinden” vertellen Esther en Edwin Teunissen van Doesburg Optiek. “Vele verkopers hebben zich op mondkapjes en desinfectiemiddelen gestort met een puur winstoogmerk. Door de schaarste werden de prijzen enorm heeft opgedreven en moesten veel van onze ‘zorg-helden’ onbeschermd werken.”

Esther en Edwin doen graag iets terug voor een ‘held’ in deze coronatijd. Als dank voor zijn inzet krijgt hij een complete bril met Zeiss-glazen. Doesburg Optiek geeft deze weg in samenwerking met Helden Optical uit Zwolle.

Esther en Edwin zijn trots dat zij dealer zijn van het Nederlandse brillenmerk Helden. Het merk staat voor eenvoud, uitgevoerd in een uniek design en gemaakt van verfijnd acetaat, ontdaan van alle poespas.

Doesburg Optiek is te vinden aan de Meipoortstraat 22a in Doesburg, tel. 0313-484870.

www.doesburgoptiek.nl

www.heldenoptical.com