Business & Shopping: Foto Print en Design sluit winkel, maar blijft service aanbieden via Read Shop

DIEREN – In september sluit Silvia Nieuwland van Foto Print en Design de winkel aan Diderna in Dieren. Wel blijft ze haar service aanbieden via The Read Shop.

Met pijn in het hart moet Silvia haar winkel sluiten. Cadeauwinkel Katootje, waar Foto Print en Design een deel van de winkel huurt, heeft de huur van het pand opgezegd. Op een andere plek opnieuw te beginnen is voor Silvia helaas niet rendabel en dus kan de fysieke winkel niet langer bestaan.

Daarom heeft Silvia een andere oplossing gezocht om toch haar service te kunnen blijven aanbieden. Medio juli lanceert ze een webshop, waar klanten hun fotobestellingen kunnen blijven doen. “Klanten met geheugenkaarten en usb-sticks met foto’s kunnen deze, voorzien van een duidelijke opdracht, afgeven bij The Read Shop”, vertelt Silvia. “Wanneer de bestelling klaar is, kan deze hier weer worden opgehaald, maar ik kan hem ook naar u thuis versturen.” Ook het digitaliseren van videobanden en -tapes, negatieven en dia’s blijft mogelijk, evenals het maken van een foto van foto of andere dupliceerwerkzaamheden. “Ook blijf ik ondersteuning aan huis bieden en fotografie op locatie doen. Neem met vragen gewoon even contact op via de website, dan overleggen we of maken we een afspraak.”

Na sluiting van de winkel kunnen klanten bij The Read Shop terecht voor horlogebatterijen en het maken van pasfoto’s. Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen en de nieuwe webshop van Foto Print en Design, kan zich via de website inschrijven voor de mailinglist.

www.fotopd.nl

Foto: Diane Horsten van The Read Shop (links) en Silvia Nieuwland van Foto Print en Design gaan samenwerken