Burgemeester sluit drugspand in Dieren

DIEREN – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft dinsdag 2 juni opdracht gegeven voor het sluiten van een woning aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 13 in Dieren. De woning gaat voor een maand op slot omdat hier drugsparafernalia en wapens zijn gevonden.

De politie trof op 10 februari een hoeveelheid druggerelateerde middelen en attributen aan in het huis aan de Van der Duyn van Maasdamstraat. Op 9 januari zijn er ook wapens gevonden op dit adres. Reden voor de burgemeester om het huis te sluiten. De wet geeft burgemeesters de mogelijkheid woningen, erven en lokalen te sluiten als er drugs wordt gevonden. Met de sluiting wil Van Eert de bekendheid van het adres als drugsadres beëindigen en de rust in de omgeving terugbrengen. De sluiting zorgt er ook voor dat het weer prettig wonen is in de buurt en dat bewoners zich weer veilig voelen.

De bewoner was het niet eens met het besluit van de burgemeester en had een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. De rechter heeft de burgemeester op 13 mei in zijn gelijk gesteld. De rechter oordeelde dat de woning gesloten mag worden en het huis gaat voor een maand dicht.

“Drugsproductie is een slechte manier om te proberen snel geld te verdienen”, zegt burgemeester Carol van Eert. “Dit heeft heel veel nare gevolgen, ook voor de buurt. Ook in tijden van Corona gaan we door met de bestrijding van drugscriminaliteit. En als daarvoor het sluiten van een pand nodig is, dan doen we dat. Ik hoop dat de buurtbewoners zich weer snel veilig voelen in hun eigen straat.”

Burgemeester Carol van Eert roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. “Meldingen van verdachte situaties zijn heel belangrijk. Om gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook om de politie te helpen bij de opsporing van criminelen die achter drugscriminaliteit of hennepkwekerijen zitten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat onze gemeente veilig blijft.”

Meldingen kunnen worden gedaan bij de politie via tel. 0900-8844 of bij een spoed via 112. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via tel. 0800-7000.