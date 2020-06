Buren slaan aan het blussen in Valkenlaan

DIEREN – De buren van een bewoner aan de Valkenlaan in Dieren hebben vrijdagavond 29 mei adequaat gehandeld toen er een flinke brand uitbrak. Rond 23.50 uur bleek een container in de achtertuin vlam te hebben gevat. De vlammen sloegen snel om zich heen, waardoor ook twee andere containers in brand vlogen. Buurtbewoners twijfelden geen moment en begonnen meteen met blussen. Een gedeelte van de gevel begon al te branden en de vlammen werden meters hoog. De bewoner was op moment van uitbreken niet thuis, wel was er een hond in de woning. Die kwam er zonder verwondingen van af.

De schade is groot: drie containers, een schutting en kozijn gingen in vlammen op. Ook is er veel rook- en waterschade in het huis.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink