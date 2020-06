Bronckhorst wil meer geld vrijmaken voor onderhoud van wegen

GEM. BRONCKHORST – Bronckhorst heeft een nieuw onderhoudsplan gemaakt voor de wegen in de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd om jaarlijks extra middelen vrij te maken voor het onderhoud.

De gemeente Bronckhorst telt 3,5 vierkante meters aan wegen, waarvan maar liefst 500 kilometer asfalt, 170 kilometer aan klinkerwegen, fietspaden, voetpaden en pleinen en 200 kilometer zandwegen. De gemeente heeft de wettelijke plicht te zorgen dat deze wegen en paden veilig zijn. Hiervoor is het nodig ze goed te onderhouden.

Door beperkte budgetten heeft de gemeente de afgelopen jaren schade aan wegen in veel gevallen gerepareerd, in plaats van het asfalt te vervangen. Daardoor is sprake van achterstallig onderhoud. Vervanging van het asfalt is duurzamer en kwalitatief beter, maar ook duurder. De raad wordt nu gevraagd om structureel meer geld voor onderhoud van de wegen.

De laatste jaren is sprake van een flinke toename van wortelopdruk op wegen, fietspaden en stoepen. Bij het groeien van de boom drukken de boomwortels de bestrating kapot, wat soms voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Dit zorgt voor een stijging van de kosten voor onderhoud. Urgent onderhoud, zoals het dichten van kuilen en gaten in de weg, wordt altijd zo snel mogelijk gedaan. Daarnaast is het belangrijk om de wegen ook regulier te onderhouden. Daarbij worden stukken wegdek op tijd gerepareerd met een nieuwe slijtlaag. In Bronckhorst is sprake van een achterstand in het reguliere onderhoud. En voor wegen geldt hetzelfde als voor een auto: tijdig klein onderhoud voortkomt dure reparaties later.

Het nieuwe onderhoudsplan regelt een gestructureerde aanpak met passende prioritering. Maatwerk dus. Belangrijke doorgangswegen vragen bijvoorbeeld meer onderhoud dan wegen die minder gebruikt worden. Schade aan een ontsluitingsweg gaat vóór schade aan een weg naar een weiland. Schade aan de zijkant van een weg wordt eerder opgepakt dan schade in het midden van een weg. Onderhoud aan fietspaden en voetpaden krijgt voorrang boven een parkeervak of een weg in het buitengebied. Het nieuwe onderhoudsplan draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, één van de speerpunten van het coalitieprogramma.